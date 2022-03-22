Расклад призовых на «Мастерсе» в Майами

Сколько заработают на супертурнире в Майами Даниил Медведев и Андрей Рублёв?

Общий призовой фонд

«Мастерса» в Майами (Флорида), который ещё называют неофициальным 5-м «Шлемом», в последние годы:
2019 – $ 18 070 856
2021 – $ 7 559 395
2022 – $ 16 953 510

1-й круг

2019 – $ 16 425
2021 – $ 10 000
2022 – $ 18 200

2-й круг

2019 – $ 26 430
2021 – $ 16 000
2022 – $ 30 130

3-й круг

2019 – $ 48 775
2021 – $ 26 000
2022 – $ 54 400

4-й круг

2019 – $ 91 205
2021 – $ 40 000
2022 – $ 94 575

1/4 финала

2019 – $ 182 000
2021 – $ 61 000
2022 – $ 179 940

1/2 финала

2019 – $ 354 000
2021 – $ 93 000
2022 – $ 343 985

Финал

2019 – $ 686 000
2021 – $ 165 000
2022 – $ 646 110

Титул

2019 – $ 1 354 010
2021 – $ 300 110
2022 – $ 1 231 245