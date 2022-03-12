Молодые люди встречались с 2019 года и долгое время были неразлучны. И вот, похоже, они теперь расстались. Оба удалили совместные фотографии из соцсетей.
Элина и Гаэль перестали скрывать отношения в 2019 году и даже завели совместный аккаунт в соцсетях. Они то ссорились, то соединялись, а в июле 2021 года сыграли свадьбу.
Отношения между швейцарскими теннисистами зародились на Олимпиаде-2000, и вскоре игроки стали неразлучны. Они поженились в 2009-м и сейчас воспитывают две пары близнецов.
Романтические отношения экспрессивных итальянцев привели к свадьбе в июне 2016 года. После этого чемпионка US Open – 2015 родила Фабио двух сыновей и дочку.
Радек был одним из самых известных ловеласов тура. Он встречался, например, с Хингис, Квитовой, но женился на Вайдишовой, которая родила ему двух дочек.
Яркая теннисная пара начала 2000-х. Ким и Ллейтон даже сыграли в миксте на Уимблдоне-2000, но потом расстались. Теперь у каждого своя семья и по трое детей.
Очаровательная хорватка и трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» встречались с 2014-го по 2019-й. Находясь в отношениях с Донной, Стэн выиграл свои главные трофеи.
Молодые люди начали встречаться в конце 2012 года. Причём Мария старше болгарина на 4 года. Отношения продлились 2,5 года, и перед Уимблдоном-2015 пара рассталась.
Теннисисты тайно встречались с 2017-го, потом перестали скрывать отношения, поддерживали друг друга на турнирах, а дальше дело не пошло. К 2020 году они расстались.
Самая титулованная теннисная пара. На двоих у них 30 «Шлемов» в одиночке. Отношения начались в 1999-м. С тех пор они вместе. У них двое уже взрослых детей.