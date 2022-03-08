Чемпион получит $ 1,2 млн. А сколько увезёт Медведев?
Общий призовой фонд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (Калифорния), который ещё называют неофициальным 5-м «Шлемом», в последние годы:
2019 – $ 18 070 856
2021 – $ 16 718 910
2022 – $ 16 953 510
2019 – $ 16 425
2021 – $ 18 155
2022 – $ 18 200
2019 – $ 26 430
2021 – $ 29 045
2022 – $ 30 130
2019 – $ 48 775
2021 – $ 51 895
2022 – $ 54 400
2019 – $ 91 205
2021 – $ 92 000
2022 – $ 94 575
2019 – $ 182 000
2021 – $ 175 000
2022 – $ 179 940
2019 – $ 354 000
2021 – $ 335 000
2022 – $ 343 985
2019 – $ 686 000
2021 – $ 640 000
2022 – $ 646 110
2019 – $ 1 354 010
2021 – $ 1 209 730
2022 – $ 1 231 245