Шарапова, Курникова и другие спортсменки в юности и сейчас.
Экс 2-я ракетка мира в одиночном разряде, обладательница 20 титулов в одиночном разряде.
Финалистка Уимблдона-2012, чемпионка Итогового чемпионата WTA – 2015 в Сингапуре, Кубка Хопмана – 2015.
Бывшая 1-я ракетка мира в одиночном разряде, обладательница 21 титула в одиночном разряде.
Чемпионка Australian Open – 2012, 2013 в одиночке, на Олимпиаде-2012 выиграла золото в миксте и бронзу в одиночке.
Экс 2-я ракетка мира в одиночном разряде, обладательница 28 титулов в одиночном разряде.
Чемпионка Уимблдона-2011, 2014 в одиночке, на Олимпиаде-2016 в Рио завоевала бронзу в одиночке.
Бывшая 13-я ракетка мира в одиночном разряде и 1-я в парном, обладательница 3 титулов в одиночном разряде и 18 – в парном.
Чемпионка трёх турниров «Большого шлема» в паре и одного в миксте. На Олимпиаде-2016 выиграла золото в паре, а на Играх-2020 – серебро в миксте.
Экс 3-я ракетка мира в одиночном разряде, обладательница 7 титулов в одиночном разряде.
Чемпионка US Open – 2017, финалистка «Ролан Гаррос» – 2018 и Итогового чемпионата WTA – 2018 в одиночке. Обладательница Кубка Федерации – 2017 в составе сборной США.
Бывшая 3-я ракетка мира в одиночном разряде, обладательница 16 титулов в одиночном разряде.
Обладательница бронзы Олимпиады-2020, чемпионка Итогового чемпионата WTA – 2018, финалистка-2019 в одиночке.
Бывшая 1-я ракетка мира в одиночном разряде, обладательница 36 титулов в одиночном разряде.
Собрала «Карьерный шлем», а всего выиграла 5 турниров «Большого шлема», победительница Итогового чемпионата WTA – 2004, обладательница серебряной медали Олимпиады-2012 в одиночке.
Бывшая 8-я ракетка мира в одиночном разряде и 1-я в парном, обладательница 16 титулов в парном разряде.
Чемпионка Australian Open – 1999, 2002, Итогового чемпионата WTA – 1999, 2000 в парном разряде.