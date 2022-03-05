Игроки с терапевтическими исключениями (TUE). Рассказываем про них.
7 марта 2016 года обладательница «Карьерного шлема» объявила о положительном допинг-тесте. В организме Марии был найден мельдоний, попавший под запрет ВАДА с 1 января того же года.
Мария, которую отстранили от тенниса на 15 месяцев, сокрушалась: «Это же простая добавка, в России её продают вообще без рецепта. Это как детский аспирин в Америке».
В 2016 году группа хакеров Fancy Bears получила доступ к закрытым документам ВАДА. Выяснилось, что целая группа спортсменов получила медицинское исключение (TUE) на применение запрещённых препаратов.
В частности, Серене Уильямс разрешили использовать несколько видов лекарств – мощное обезболивающее, содержащее опиоиды, а также глюкокортикостероиды, которые влияют на гормональный фон спортсменов.
Серена Уильямс: «Я не сдавала положительных допинг-проб. У меня были терапевтические исключения. Я не играла бы на «Ролан Гаррос» — 2015, если бы не получила TUE, потому что была невероятно больна».
Старшая из сестёр Винус тоже получила разрешение на использование всё тех же противовоспалительных препаратов и лекарств от астмы.
Винус Уильямс: «Решение по моему делу принимала группа независимых врачей, которые были абсолютно беспристрастны и не имели никаких причин давать поблажки и конкурентное преимущество».
Теннисистка из Чехии страдает астмой, поэтому ей было разрешено использовать 2 препарата от этой болезни. Разрешение она получила в 2009 году, и с тех пор никаких изменений не произошло.
Американка получила от ITF терапевтическое исключение на использование противовоспалительного гормона и стероидного гормона. А вот ВАДА последний препарат не разрешило ей применять.
В 2009 году испанец получил разрешение на использование стероида, который помогает уменьшать воспалительный процесс. Также ему позволили употреблять адренокортикотропный гормон в 2012-м.