Наш парень долго подбирался к этой цели. И вот Медведев – первая ракетка мира. Как всё это было.
28 июля 2014 года 18-летний Даниил Медведев впервые попал в рейтинг благодаря победе в матче первого круга на фьючерсе во Франции с призовым фондом $ 15 000.
Буквально через три недели – 18 августа 2014 года – Даниил ворвался в топ-1000. Россиянин успешно выступил на трёх фьючерсах в Грузии – два полуфинала и первый титул в Телави.
27 апреля 2015 года 19-летний Медведев впервые пробился в топ-500. Россиянин попробовал силы в квалификации на челленджере и ATP-250 и выиграл ещё один фьючерс – в Тунисе.
Спустя 10 месяцев – 29 февраля 2016 года – 20-летний Даниил попал в топ-300. Он выиграл фьючерсы в Москве и Тримбахе (Швейцария). На челленджере в Шанхае пробился в полуфинал.
18 июля 2016 года Медведев ворвался в топ-200. Россиянин впервые сыграл в основе турниров ATP, пробившись через квалификацию в Ницце, Хертогенбосхе (ATP-250) и в Гамбурге (ATP-500).
Уже к концу года – 14 ноября 2016-го – Даниил оказался в топ-100. Помогли финал челленджера в Портороже и титул в Сен-Реми, а ещё успешные выступления в Санкт-Петербурге и Москве.
3 июля 2017 года к началу Уимблдона 21-летний Медведев попал в топ-50. Он дошёл до финала ATP в Ченнае, до 1/4 финала — Монпелье, Марселя, Хертогенбосха, Лондона, 1/2 финала — в Истбурне.
Более года потребовалось Даниилу, чтобы попасть в топ-30. Это произошло 8 октября 2018-го после титулов в Сиднее, Уинстон-Сейлеме и Токио (ATP-500).
Зато до топ-20 он шёл всего 3 недели – 29 октября после полуфиналов в Москве и Базеле (ATP-500) Медведев стал 17-м.
15 июля 2019 года 23-летний Даниил прорвался наконец-то в топ-10. В копилку россиянина добавились финалы Брисбена и Барселоны, титул в Софии, полуфиналы в Роттердаме, Монте-Карло, Лондоне.
Через пять недель, 19 августа Медведев пробился уже в топ-5. Помогли финалы в Вашингтоне и Монреале, титул на «Мастерсе» в Цинциннати.
22 февраля 2021 года 25-летний Даниил впервые стал третьей ракеткой мира. Россиянин дважды пробился в финал ТБШ – US Open и Australian Open, завоевал ещё 4 титула, включая Итоговый-2020.
Спустя три недели, 15 марта 2021 года, Медведев был уже второй ракеткой мира. Помог титул на турнире ATP-250 в Марселе.
28 февраля 2022 года 26-летний Даниил возглавил мировой рейтинг. Он стал чемпионом US Open – 2021, финалистом Итогового-2021 и AO-2022. На вершину поднялся после 1/2 финала Акапулько.
«Конечно, я рад стать номером 1. Я мечтал об этом с детства, и особенно это стало моей целью в последнее время», — заявил Медведев.