Медведев – самый высокий среди первых ракеток мира

Наш парень стал 27-м среди лучших игроков в истории. И по росту он опережает всех.

Марсело Риос (Чили)

Рост — 175 см. Во главе рейтинга был шесть недель.

Джимми Коннорс (США), Ллейтон Хьюитт (Австралия)

Рост — 178 см. Коннорс возглавлял рейтинг 268 недель, Хьюитт – 80.

Джон Макинрой, Андре Агасси (США), Бьорн Борг (Швеция), Томас Мустер (Австрия)

Рост — 180 см. Макинрой был лидером 170 недель, Борг – 109, Агасси – 101, Мустер – шесть.

Илие Настасе (Румыния), Матс Виландер (Швеция), Джон Ньюкомб (Австралия), Хуан-Карлос Ферреро (Испания)

Рост — 183 см. Настасе возглавлял рейтинг 40 недель, Виландер – 20, Ньюкомб и Ферреро – по восемь.

Роджер Федерер (Швейцария), Пит Сампрас (США)

Рост — 185 см. Федерер лидировал 310 недель, Сампрас – 286.

Рафаэль Надаль (Испания), Джим Курье (США), Патрик Рафтер (Австралия)

Рост — 185 см. Надаль возглавлял рейтинг 209 недель, Курье – 58, Рафтер – одну.

Новак Джокович (Сербия), Иван Лендл (Чехословакия), Стефан Эдберг (Швеция), Энди Роддик (США)

Рост — 188 см. Джокович лидировал в рейтинге 361 неделю, Лендл – 270, Эдберг – 72, Роддик – 13.

Густаво Куэртен (Бразилия), Энди Маррей (Великобритания)

Рост — 191 см. Куэртен был лидером 43 недели, Маррей – 41.

Борис Беккер (Германия), Евгений Кафельников (Россия), Карлос Мойя (Испания)

Рост — 191 см. Беккер возглавлял рейтинг 12 недель, Кафельников – шесть, Мойя – две.

Марат Сафин (Россия)

Рост — 193 см. Марат был лидером мирового рейтинга девять недель.

Даниил Медведев (Россия)

Рост — 198 см. Даниил возглавит рейтинг 28 февраля 2022 года.