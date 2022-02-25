Наш парень стал 27-м среди лучших игроков в истории. И по росту он опережает всех.
Рост — 175 см. Во главе рейтинга был шесть недель.
Рост — 178 см. Коннорс возглавлял рейтинг 268 недель, Хьюитт – 80.
Рост — 180 см. Макинрой был лидером 170 недель, Борг – 109, Агасси – 101, Мустер – шесть.
Рост — 183 см. Настасе возглавлял рейтинг 40 недель, Виландер – 20, Ньюкомб и Ферреро – по восемь.
Рост — 185 см. Федерер лидировал 310 недель, Сампрас – 286.
Рост — 185 см. Надаль возглавлял рейтинг 209 недель, Курье – 58, Рафтер – одну.
Рост — 188 см. Джокович лидировал в рейтинге 361 неделю, Лендл – 270, Эдберг – 72, Роддик – 13.
Рост — 191 см. Куэртен был лидером 43 недели, Маррей – 41.
Рост — 191 см. Беккер возглавлял рейтинг 12 недель, Кафельников – шесть, Мойя – две.
Рост — 193 см. Марат был лидером мирового рейтинга девять недель.
Рост — 198 см. Даниил возглавит рейтинг 28 февраля 2022 года.