Британская вещательная корпорация BBC вырезала 14-минут из 39-минутного интервью сербского теннисиста Новака Джоковича.
Британский ресурс скрыл детские воспоминания Новака о бомбёжках Югославии войсками НАТО в 1999 году.
Также были вырезаны фрагменты высказываний Джоковича о его отношении к вакцинации, обращение к жителям Австралии и рассказ об австралийском иммиграционном отеле и беженцах, которые там находятся.
Сербский сайт novosti.rs опубликовал все вырезанные фрагменты, которые BBC решил не показывать мировому сообществу.
«В 90-е, когда я начал заниматься теннисом, у нас было две войны, санкции, очереди. Трудный период для меня и моей семьи. Я начал заниматься не очень дешёвым видом спорта».
«Я часто путешествовал один. В тех поездках мне приходилось быстро взрослеть, не зависеть от других, ведь я не мог путешествовать с отцом, членами семьи, тренером. Я всегда придерживался того, что действительно важно, даже когда бомбы летели над нашими головами».
«Например, в 1999 году мне было 12 лет. Бои шли несколько месяцев. Мы уже через неделю-две стали выходить играть в теннис на целый день, даже если бомбы падали. У нас не было уроков, школы не работали, так что мы радовались теннису».
«Я благодарен за этот опыт, так как та ситуация заставила меня намного больше ценить то, что у меня есть. Думаю, это сильно повлияло на мой характер, так что я и сегодня придерживаюсь своих принципов в жизни», — сказал теннисист.
Напомним, недавно Новак Джокович попал в крупный скандал на Australian Open.
Серба депортировали из Австралии из-за нарушения антикоронавирусных правил государства.
Таким образом, Джокович упустил возможность выиграть 21-й турнир «Большого шлема» за карьеру на удобном для себя хардовом покрытии.