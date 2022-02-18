Все российские теннисисты во главе рейтинга

Рассказываем, кто, когда и как из наших игроков возглавлял списки лучших у мужчин и женщин.

Евгений Кафельников – 6 недель
3.05 – 13.06.1999

Стал первым россиянином, возглавившим одиночный рейтинг. К тому моменту выиграл оба своих «Шлема» – «Ролан Гаррос» – 1996 и Australian Open – 1999.

Марат Сафин – 2 недели
20.11 – 3.12.2000

Россиянин провёл ударную концовку года – выиграл «Мастерс» в Торонто, US Open, Ташкент, Санкт-Петербург и после титула в Париже возглавил рейтинг.

Марат Сафин – 4 недели
29.01 – 25.02.2001

Марат дошёл до 4-го круга Australian Open – 2001 и снова возглавил рейтинг, уже на 4 недели.

Марат Сафин – 3 недели
2.04 – 22.04.2001

Третий раз Сафин возглавил рейтинг после «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами и продержался на вершине 3 недели.

Мария Шарапова – 1 неделя
22.08 – 28.08.2005

Стала первой россиянкой, поднявшейся на 1-е место в рейтинге. На тот момент Марии было всего 18 лет.

Мария Шарапова – 6 недель
12.09 – 23.10.2005

После выхода в полуфинал US Open – 2005 россиянка возглавила рейтинг на полтора месяца.

Мария Шарапова – 7 недель
29.01 – 18.03.2007

Выход в финал Australian Open – 2007 снова вывел Марию в лидеры рейтинга. Причём на 7 недель подряд.

Мария Шарапова – 3 недели
19.05 – 8.06.2008

После выхода в полуфинал Рима Шарапова снова стала первой ракеткой мира и пробыла ей до конца «Ролан Гаррос».

Динара Сафина – 25 недель
20.04 – 11.10.2009

Динара возглавила рейтинг перед началом грунтовой серии – 2009 и продержалась на вершине полгода. За это время она выиграла титулы в Риме, Мадриде и Портороже.

Динара Сафина – 1 неделя
26.10 – 1.11.2009

Перед началом Итогового чемпионата WTA – 2009 Динара снова возглавила рейтинг, но лишь на неделю.

Мария Шарапова – 4 недели
11.06 – 8.07.2012

Титул на «Ролан Гаррос» — 2012 позволил Марии не только собрать «Карьерный шлем», но и в очередной раз возглавить рейтинг. Аж до конца Уимблдона.

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