Рассказываем, кто, когда и как из наших игроков возглавлял списки лучших у мужчин и женщин.
Стал первым россиянином, возглавившим одиночный рейтинг. К тому моменту выиграл оба своих «Шлема» – «Ролан Гаррос» – 1996 и Australian Open – 1999.
Россиянин провёл ударную концовку года – выиграл «Мастерс» в Торонто, US Open, Ташкент, Санкт-Петербург и после титула в Париже возглавил рейтинг.
Марат дошёл до 4-го круга Australian Open – 2001 и снова возглавил рейтинг, уже на 4 недели.
Третий раз Сафин возглавил рейтинг после «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами и продержался на вершине 3 недели.
Стала первой россиянкой, поднявшейся на 1-е место в рейтинге. На тот момент Марии было всего 18 лет.
После выхода в полуфинал US Open – 2005 россиянка возглавила рейтинг на полтора месяца.
Выход в финал Australian Open – 2007 снова вывел Марию в лидеры рейтинга. Причём на 7 недель подряд.
После выхода в полуфинал Рима Шарапова снова стала первой ракеткой мира и пробыла ей до конца «Ролан Гаррос».
Динара возглавила рейтинг перед началом грунтовой серии – 2009 и продержалась на вершине полгода. За это время она выиграла титулы в Риме, Мадриде и Портороже.
Перед началом Итогового чемпионата WTA – 2009 Динара снова возглавила рейтинг, но лишь на неделю.
Титул на «Ролан Гаррос» — 2012 позволил Марии не только собрать «Карьерный шлем», но и в очередной раз возглавить рейтинг. Аж до конца Уимблдона.
Впервые может стать 1-й ракеткой мира 28 февраля 2022 года.