Теннисистка утверждала, что запрещённое средство попало в организм после использования в Китае «неизвестного крема». Её поведение признали безрассудным. Вердикт – 4 года отстранения.
Теннисист предположил, что допинг попал в организм вместе с поливитаминами из Бразилии. Версию признали неубедительной и отстранили Джарри на 11 месяцев.
Теннисист доказал, что допинг попал к нему с говяжьим стейком. В Колумбии разрешено применять в животноводстве некоторые лекарства для набора мышечной массы. Роберта оправдали.
Теннисист объяснил наличие допинга тем, что выпил воды из стакана, из которого жена запивала пилюли. Первоначальный вердикт – 8 лет отстранения изменили на полное оправдание.
Теннисистка смогла добиться снижения срока дисквалификации до двух месяцев, доказав, что в её тарелку с едой упала мамина сильнодействующая таблетка.
Теннисист объяснил провал допинг-теста случайно отпитой газировкой из стакана своего менеджера. Ему поверили. А после карьеры Агасси признался, что употреблял запрещённое вещество.
Теннисист представил следствию версию, что запрещённое вещество наркотического свойства в его организм попало после поцелуя с девушкой, которая этот «продукт» употребляла.
Теннисистка доказала, что допинг попал в её организм во время интима с бойфрендом, который употреблял это вещество. Вердикт – оправдана.
Россиянка объяснила появление в организме мельдония ошибкой менеджера, который вовремя не прочитал письмо с новым списком запрещённых веществ. Марию отстранили на 15 месяцев.