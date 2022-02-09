33-летний аргентинец Хуан-Мартин дель Потро провёл первый матч спустя три года на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе и проиграл своему другу Дельбонису.
Чтобы вернуться на корт и снова побеждать дель Потро за свою карьеру был вынужден сделать восемь операций на колене. Причём четыре из них он перенёс с 2019 года.
Перед турниром Хуан-Мартин заявил, что это не возвращение, а прощание: «Боль в колене стала моим кошмаром! Мне пришлось столкнуться с множеством травм, но я смог осуществить все свои теннисные мечты».
Дель Потро не смог сдержать слёз после поражения от Дельбониса. Хуан-Мартин подошёл к сетке и повесил на неё свою бандану как символ своего ухода из тенниса.
За свою карьеру Хуан-Мартин дель Потро выиграл 22 турнира в одиночном разряде и один — в парном, был третьей ракеткой мира.
Главный победой в карьере аргентинца стал US Open – 2009, где он разгромил в полуфинале Рафаэля Надаля. А в финале в пяти сетах был повержен Роджер Федерер.
Блестящих успехов добился дель Потро и на Олимпийских играх. В Лондоне-2012 он завоевал бронзу, обыграв в матче за третье место Новака Джоковича.
В Рио-2016 Хуан-Мартин пополнил свою коллекцию ещё и серебром. В первом круге аргентинец выбил из сетки первую ракетку мира Новака Джоковича, а в полуфинале был повержен Рафаэль Надаль.
Хуан-Мартин дель Потро был лидером сборной Аргентины в 2016 году, когда южноамериканцы триумфально завоевали свой первый и пока единственный Кубок Дэвиса.
«Дель Потро – самый невезучий теннисист. Если бы не такое количество травм, он бы постоянно конкурировал с «Большой тройкой» и боролся за звание первой ракетки мира», — сказал Тони Надаль.