Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже почти 20 лет, но фанаты так и не увидели свадьбу экс-теннисистки и певца. Почему?
Пара воспитывает троих детей. Прочность отношений Анны и Энрике не вызывает сомнений, но всё-таки возлюбленные придерживаются своеобразных взглядов на институт брака.
Неформально Иглесиас называет Курникову своей женой, однако этот статус официально не подтверждён.
Есть мнение, что влюблённые всё же организовали тайную свадьбу. На это намекают смена фамилии Анны в «Инстаграме» (Курникова Иглесиас) и кольцо на её безымянном пальце.
Однако мир публично так и не увидел пышную свадьбу Анны и Энрике. В этом смысле они отличаются от большинства знаменитостей. Штамп в паспорте и институт брака для Курниковой и Иглесиаса не имеют значения.
«Быть может, дело в том, что мои родители разведены. Не думаю, что ты станешь любить кого-то больше из-за клочка бумаги».
«Брак необязательно делает нас счастливыми, не заставляет нас любить кого-то сильнее. Я смотрю на своих друзей, которые в браке, и некоторые из них не очень счастливы».
«Мы с Анной уважаем и любим друг друга, у нас полное взаимопонимание. Но, как и в любых отношениях, у нас есть взлеты и падения, ведь отношения — тяжелая работа», — заявлял Иглесиас.
«Статус женатой или неженатой пары для нас с Энрике вообще не важен. Зато мы оба верим в честность, доверие и взаимное уважение в отношениях», — сказала Курникова.
«Это ничего не изменит, но когда-нибудь я бы хотел сыграть свадьбу», — заявил Иглесиас в 2018 году.