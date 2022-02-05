После проигранного финала Australian Open – 2022 Даниил Медведев решил поменять сферу деятельности и принял участие в «покатушках» на автодроме. Помог ему в этом Даниил Квят.
Было всё по-настоящему. Даже именной гоночный комбинезон.
Даниил Квят перед началом сессии дал несколько ценных советов начинающему гонщику Медведеву, как обращаться с картом.
«Больше никакого тенниса! Моя подготовка к Формуле-1 официально началась!» — написал Даниил Медведев в «Твиттере».
Пользователи сети оценили «покатушки» Медведева и Квята и написали множество забавных комментариев. Например, «Медведев опережал Квята на 2 круга, но умудрился проиграть на финишной прямой».
Медведев не первый раз садится за руль гоночной техники. Перед турниром в Эшториле-2018 теннисист уже попробовал себя в роли пилота.
Даниил неровно дышит к автогонкам. А учитывая, что он проживает в Монако, иногда ему удаётся увидеть «Королевские гонки» чуть ли не выходя из дома. Так в мае 2021 года Медведев сфотографировался на фоне знаменитой шпильки «Гранд-Отель».
Какой же русский не любит быстрой езды? Медведев не исключение!
Пару лет назад Даниил был лишён прав и оштрафован за превышение скорости. Это произошло как раз в Монако.
«Я ехал со скоростью 163 км в час. Если бы было, например, 159, то они бы у меня права не отобрали. Я знал про ограничение скорости до 110 км в час, но машин на дороге не было, и я торопился домой».