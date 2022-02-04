Как Мария Шарапова обустроилась в США

Состояние легендарной российской теннисистки составляет около $ 180 млн, поэтому она может многое себе позволить.

В 2020 году Мария купила себе трёхэтажный дом в Лос-Анджелесе на берегу Тихого океана.

Мария мечтала построить дом на берегу моря в японском стиле. Вход осуществляется через небольшой дворик с сосной и фонтаном. Основное пространство дома имеет высокий прозрачный потолок, дающий много света и визуально увеличивающий пространство.

Шарапова вдохновлялась японской архитектурой и эстетикой минимализма, ей всегда нравилось отсутствие лишних вещей.

Мария любит принимать друзей дома. Для них на цокольном этаже установлена специальная игровая зона с боулингом.

Ещё у Шараповой есть ранчо в предгорьях Санта-Барбары. Она живёт там в курортный сезон, когда особенно хочется побыть в уединённой атмосфере.

Ранчо включает в себя холмистые сады, на которых растут лаванда, розы, жасмин, ели и бамбуковый лес.

На территории ранчо находятся три отдельных строения. Главный дом оформлен в балийском стиле с открытыми деревянными потолками, спальней, ванной комнатой, другими жилыми помещениями и красивой каменной террасой с видом на океан.

Ранчо обошлось Марии в $ 8,6 млн. По соседству живёт миллиардер Райли Бектел, который входит в список 500 богатейших людей мира.

Шарапова завершила спортивную карьеру и занялась бизнесом. У неё есть собственная кондитерская компания Sugarpova, которая приносит более $ 10 млн прибыли в год.

Шарапова продолжает активно сниматься в рекламе.

Мария — популярный и уважаемый человек в американском обществе.

Мария Шарапова с голливудскими актрисами Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон

Шарапова — выдающаяся теннисистка на корте и успешная личность за его пределами. Мария сейчас может сполна наслаждаться жизнью в люксовых условиях.

В конце 2020 года Шарапова и британский миллионер Александер Гилкс объявили о своей помолвке. Осталось лишь дождаться, когда состоится свадьба.