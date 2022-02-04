Состояние легендарной российской теннисистки составляет около $ 180 млн, поэтому она может многое себе позволить.
В 2020 году Мария купила себе трёхэтажный дом в Лос-Анджелесе на берегу Тихого океана.
Мария мечтала построить дом на берегу моря в японском стиле. Вход осуществляется через небольшой дворик с сосной и фонтаном. Основное пространство дома имеет высокий прозрачный потолок, дающий много света и визуально увеличивающий пространство.
Шарапова вдохновлялась японской архитектурой и эстетикой минимализма, ей всегда нравилось отсутствие лишних вещей.
Мария любит принимать друзей дома. Для них на цокольном этаже установлена специальная игровая зона с боулингом.
Ещё у Шараповой есть ранчо в предгорьях Санта-Барбары. Она живёт там в курортный сезон, когда особенно хочется побыть в уединённой атмосфере.
Ранчо включает в себя холмистые сады, на которых растут лаванда, розы, жасмин, ели и бамбуковый лес.
На территории ранчо находятся три отдельных строения. Главный дом оформлен в балийском стиле с открытыми деревянными потолками, спальней, ванной комнатой, другими жилыми помещениями и красивой каменной террасой с видом на океан.
Ранчо обошлось Марии в $ 8,6 млн. По соседству живёт миллиардер Райли Бектел, который входит в список 500 богатейших людей мира.
Шарапова завершила спортивную карьеру и занялась бизнесом. У неё есть собственная кондитерская компания Sugarpova, которая приносит более $ 10 млн прибыли в год.
Шарапова продолжает активно сниматься в рекламе.
Мария — популярный и уважаемый человек в американском обществе.
Шарапова — выдающаяся теннисистка на корте и успешная личность за его пределами. Мария сейчас может сполна наслаждаться жизнью в люксовых условиях.
В конце 2020 года Шарапова и британский миллионер Александер Гилкс объявили о своей помолвке. Осталось лишь дождаться, когда состоится свадьба.