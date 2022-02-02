Куда пропала знаменитая теннисистка Мартина Хингис

Чем занимается и как выглядит сейчас самая юная первая ракетка мира в истории.

Пять «Шлемов»

С 16 лет Мартина выиграла 5 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.

Самая юная 1-я ракетка мира

Уже после первой победы на Australian Open в марте 1997 года швейцарка в возрасте 16,5 лет стала самой юной в истории первой ракеткой мира.

Парный разряд

Ещё лучше Мартина выступала в парном разряде, где она тоже была первой ракеткой мира, выиграла 13 «Шлемов» в паре и 7 в миксте.

Лучшая партнёрша

Самый яркий дуэт у Мартины был с Анной Курниковой. Девушки вместе выиграли дважды Australian Open, дважды Итоговый чемпионат WTA, победили в Индиан-Уэллсе, Риме и даже на Кубке Кремля.

Любовь к России

Во многом благодаря Курниковой Мартина полюбила Россию, в которую приезжала довольно часто. Вместе с Пеннеттой она победила в Москве ещё и в 2014 году, а вместе с Саней Мирзой первенствовала в Санкт-Петербурге-2016.

Последний турнир

Свой последний турнир Мартина провела в октябре 2017-го на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре.

Свадьба

В июле 2018 года Мартина вышла замуж за врача швейцарской сборной Харальда Лиманна, с которым у теннисистки начались отношения во время Олимпиады в Рио-2016.

Ребёнок

В марте у Мартины и Харальда родилась дочь, которую назвали Лиа.

После рождения девочки Мартина быстро восстановила форму. Она очень много путешествует с мужем и ребёнком, приучает дочь к спорту, а также активно выступает в ветеранских и любительских теннисных турнирах.