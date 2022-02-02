Чем занимается и как выглядит сейчас самая юная первая ракетка мира в истории.
С 16 лет Мартина выиграла 5 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.
Уже после первой победы на Australian Open в марте 1997 года швейцарка в возрасте 16,5 лет стала самой юной в истории первой ракеткой мира.
Ещё лучше Мартина выступала в парном разряде, где она тоже была первой ракеткой мира, выиграла 13 «Шлемов» в паре и 7 в миксте.
Самый яркий дуэт у Мартины был с Анной Курниковой. Девушки вместе выиграли дважды Australian Open, дважды Итоговый чемпионат WTA, победили в Индиан-Уэллсе, Риме и даже на Кубке Кремля.
Во многом благодаря Курниковой Мартина полюбила Россию, в которую приезжала довольно часто. Вместе с Пеннеттой она победила в Москве ещё и в 2014 году, а вместе с Саней Мирзой первенствовала в Санкт-Петербурге-2016.
Свой последний турнир Мартина провела в октябре 2017-го на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре.
В июле 2018 года Мартина вышла замуж за врача швейцарской сборной Харальда Лиманна, с которым у теннисистки начались отношения во время Олимпиады в Рио-2016.
В марте у Мартины и Харальда родилась дочь, которую назвали Лиа.
После рождения девочки Мартина быстро восстановила форму. Она очень много путешествует с мужем и ребёнком, приучает дочь к спорту, а также активно выступает в ветеранских и любительских теннисных турнирах.