Здесь победитель Australian Open — 2022 будет восстанавливать силы перед следующим турниром «Большого шлема».
Рафаэль Надаль завоевал рекордный 21-й титул на турнирах «Большого шлема» после победы над Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Самое время отдохнуть. Где это будет делать 35-летний испанец?
Состояние Надаля — $ 220 млн, поэтому он может позволить себе роскошную жизнь.
Надаль владеет яхтой за € 5 млн, которую ему доставили в 2020 году.
80 Sunreef Power – универсальный катамаран для долгих круизов с большим внутренним пространством. Длина катамарана – 23,95 м.
У яхты обширный гараж, в который помещаются водные мотоциклы и прочие игрушки, а также станция заправки. На огромном флайбридже помещаются спа-бассейн с водопадом и барбекю.
Открытые бар и лаунж-зона с большими солнцезащитными козырьками и выдвижным телевизором делают катамаран 80 Sunreef Power идеальным местом для отдыха.
На борту яхты есть четыре гостевые каюты, так что Рафа при желании может отправиться в круиз в большой компании. Интерьер выполнен в элегантной гамме кремовых, кофейных и бежевых оттенков.
Жилая площадь яхты – 372 квадратных метра и является одной из самых больших для судов подобного класса.
Надаль заявил, что море — его родная стихия. Неудивительно, что яхта пришвартована возле особняка Рафы на Мальорке стоимостью $ 4 млн.
Площадь недвижимости, купленной в 2013 году, составляет немногим более 1000 м².
Надаль потратил семь лет на ремонт особняка и снёс несколько зданий, прежде чем это место стало домом его мечты. В частности, Рафа построил теннисный корт, на котором может тренироваться в любое время.
Интерьер достаточно минималистичен.
Рафа не является любителем вычурной роскоши.
Из дома есть отличный вид на Средиземное море, что очень важно для Надаля.
Внутри оборудован тренажёрный зал и комната с огромным телевизором, на котором Надаль часто смотрит матчи мадридского «Реала».
Надаль и его жена Хиско Перелья счастливы жить в доме, который находится в достаточно уединённом тихом месте.
Рафа добирается до своего дома на арендованном вертолёте.
В распоряжении Надаля также есть собственный самолёт Cessna Citation CJ2+ стоимостью $ 6,7 млн. Обслуживание обходится в $ 300 тыс. в год. Cessna Citation CJ2+ вмещает 8 пассажиров.
На своём самолёте Надаль путешествует на все крупные турниры, в том числе отправится из Мельбурна домой в Испанию после победы на Australian Open.