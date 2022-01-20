Сафин – Надаль – 0-2
Давыденко – Надаль – 6-5
Южный – Надаль – 4-13
Андреев – Надаль – 1-4
Турсунов – Надаль – 0-3
Габашвили – Надаль – 0-4
Кузнецов – Надаль – 0-4
Ледовских – Надаль – 0-1
Медведев – Надаль – 1-3
Рублёв – Надаль – 1-2
Хачанов – Надаль – 0-7
Южный — 6:2, 1:6, 6:1.
Андреев — 7:5, 6:2.
Южный — 6:3, 5:7, 7:6, 6:1.
Южный — 7:6, 6:3.
Южный — 6:0, 6:1.
Давыденко — 6:4, 6:2.
Давыденко — 6:1, отказ.
Давыденко — 7:6, 6:3.
Давыденко — 6:1, 7:6.
Давыденко — 0:6, 7:6, 6:4.
Давыденко — 6:3, 6:2.
Медведев — 3:6, 7:6, 6:3.
Рублёв — 6:2, 4:6, 6:2.
Рафаэль Надаль проэкзаменует Карена Хачанова.