Все победы российских теннисистов над Надалем

Личные встречи россиян с Рафаэлем Надалем:

Сафин – Надаль – 0-2
Давыденко – Надаль – 6-5
Южный – Надаль – 4-13
Андреев – Надаль – 1-4

Личные встречи россиян с Рафаэлем Надалем:

Турсунов – Надаль – 0-3
Габашвили – Надаль – 0-4
Кузнецов – Надаль – 0-4
Ледовских – Надаль – 0-1

Личные встречи россиян с Рафаэлем Надалем:

Медведев – Надаль – 1-3
Рублёв – Надаль – 1-2
Хачанов – Надаль – 0-7

Все победы россиян:

Дубай-2004. 1/4 финала

Южный — 6:2, 1:6, 6:1.

Валенсия-2005. 1/4 финала

Андреев — 7:5, 6:2.

US Open — 2006. 1/4 финала

Южный — 6:3, 5:7, 7:6, 6:1.

Дубай-2007. 1/4 финала

Южный — 7:6, 6:3.

Ченнай-2008. Финал

Южный — 6:0, 6:1.

Майами-2008. Финал

Давыденко — 6:4, 6:2.

Париж-2008. 1/4 финала

Давыденко — 6:1, отказ.

Шанхай-2009. Финал

Давыденко — 7:6, 6:3.

ATP Finals-2009. Группа

Давыденко — 6:1, 7:6.

Доха-2010. Финал

Давыденко — 0:6, 7:6, 6:4.

Доха-2011. 1/2 финала

Давыденко — 6:3, 6:2.

ATP Finals-2020. 1/2 финала

Медведев — 3:6, 7:6, 6:3.

Монте-Карло — 2021. 1/4 финала

Рублёв — 6:2, 4:6, 6:2.

Australian Open — 2022. 3-й круг

Рафаэль Надаль проэкзаменует Карена Хачанова.