Состояние американской теннисистки Серены Уильямс составляет $ 210 млн. Это делает её самой богатой спортсменкой в истории.
Серена заработала $ 94,5 млн на теннисном корте.
Всё остальное — доход от спонсорских сделок. Сотрудничество с Nike является самым крупным и принесло Уильямс $ 55 млн.
Японка Наоми Осака в последнее время превосходила Серену по заработку за год — $ 37 млн в позапрошлом и $ 55,2 млн в прошлом году.
Общий размер состояния Осаки в данный момент составляет $ 60 млн (с учётом затрат).
Наоми уступает не только Серене, но и завершившей карьеру Марии Шараповой ($ 180 млн).
Серена Уильямс — четвёртая по богатству в теннисе после Роджера Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля и первая среди женщин.
Кроме того, Уильямс — единственная женщина в топ-40 самых богатых спортсменов мира.
Серена заметно уступает возглавляющему рейтинг баскетболисту-миллиардеру Майклу Джордану ($ 2,6 млрд).
При этом для женского спорта Уильямс со своим 210-миллионным состоянием действительно является уникальной личностью. Серена ещё долго будет удерживать первое место.