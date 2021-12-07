Все отношения Марии Шараповой до миллионера Александра Гилкса

В октябре 2018 года Мария Шарапова объявила об отношениях с британским миллионером Александром Гилксом. Дело идёт к свадьбе, точная дата которой пока неизвестна.

Шарапова нашла подходящего избранника не сразу. Кто был возлюбленным Марии до Гилкса?

Адам Левин

Солист известной поп-рок-группы Maroon 5.

Шарапова и Левин недолго встречались в 2005 году, после чего их пути разошлись.

Саша Вуячич

Словенский баскетболист, двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

21 октября 2010 года было объявлено о помолвке Шараповой с Вуячичем. В августе 2012 года они расстались.

Григор Димитров

Болгарский теннисист. Победитель Итогового турнира ATP 2017 года в одиночном разряде.

В мае 2013 года Шарапова подтвердила, что встречается с Димитровым. Летом 2015 года они расстались.

Александр Гилкс

19 октября 2018 года Шарапова объявила о романтических отношениях с Гилксом. Остаётся лишь узнать дату свадьбы.