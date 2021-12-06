Триумф России в Кубке Дэвиса – 2021!

Аслан Карацев

Блестящий год Аслана Карацева завершился двумя блестящими победами в паре за сборную России на Кубке Дэвиса.

Евгений Донской

Самый опытный игрок сборной России во время ATP Cup взял на себя роль капитана. А на Кубке Дэвиса всегда был готов выйти на замену.

Андрей Рублёв

Самый ценный игрок нашей команды – провёл 5 матчей в одиночке и два — в паре, принеся команде немало важных очков.

Даниил Медведев

Весь Кубок Дэвиса выступал на позиции первого номера. Победил лидеров пяти стран-соперниц, не отдав при этом ни сета.

Карен Хачанов

К серебру Олимпиады в Токио Карен Хачанов добавил победу в Кубке Дэвиса.

Андрей Рублёв

Полуфинальный матч с немцем Кёпфером Андрей назвал лучшим в сезоне. Россиянин не сбавил оборотов во втором сете и навесил сопернику «баранку».

Даниил Медведев

Даниил из-за тяжёлого сезона не смог выступить на Кубке Дэвиса – 2019. Но в розыгрыше-2021 он внёс в командный успех просто неоценимый вклад.

Шамиль Тарпищев

На посту капитана сборной СССР (СНГ, России) в Кубке Дэвиса с 1976 года (с небольшим перерывом) провёл более 100 матчей и завоевал с командой все 3 кубка (2002, 2006, 2021).

Андрей Рублёв

Андрей провёл фантастический сезон – выиграл золото Олимпиады в миксте, завоевал со сборной ATP Cup и Кубок Дэвиса, стал пятой ракеткой мира.

Даниил Медведев

Даниил в этом сезоне впервые победил на турнире «Большого шлема» — US Open, выиграл ATP Cup и Кубок Дэвиса, стал второй ракеткой мира.

Ну а душ из шампанского — это отличный восклицательный знак в конце потрясающего сезона! 

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