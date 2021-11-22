Лучший год Медведева. Это космический уровень!

ATP Cup — победа

Сборная России во главе с Даниилом Медведевым впервые в истории выиграла ATP Cup.

Australian Open — финал

Даниил впервые смог добраться до финала в Мельбурне, но уступил Джоковичу.

2-я ракетка мира

Выиграв в марте турнир в Марселе, Даниил обогнал Надаля и основательно закрепился на 2-м месте рейтинга.

«Ролан Гаррос» — 1/4 финала

В Париже Даниилу удалось снять проклятье с главного грунтового турнира — выиграть не только один матч, но и пройти далеко по сетке.

Уимблдон — 4-й круг

На главном травяном турнире Даниил впервые смог добраться до 1/8 финала.

US Open — титул

Впервые в карьере Медведев смог выиграть турнир «Большого шлема». В финале россиянин победил самого Новака Джоковича.

Итоговый турнир ATP — финал

Победив всех соперников в группе и полуфинале, Даниил уступил в решающем поединке Александру Звереву.

Всего за сезон россиянин завоевал 4 титула в одиночном разряде и заработал около $ 7,5 млн. Это просто космический уровень!