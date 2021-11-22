Сборная России во главе с Даниилом Медведевым впервые в истории выиграла ATP Cup.
Даниил впервые смог добраться до финала в Мельбурне, но уступил Джоковичу.
Выиграв в марте турнир в Марселе, Даниил обогнал Надаля и основательно закрепился на 2-м месте рейтинга.
В Париже Даниилу удалось снять проклятье с главного грунтового турнира — выиграть не только один матч, но и пройти далеко по сетке.
На главном травяном турнире Даниил впервые смог добраться до 1/8 финала.
Впервые в карьере Медведев смог выиграть турнир «Большого шлема». В финале россиянин победил самого Новака Джоковича.
Победив всех соперников в группе и полуфинале, Даниил уступил в решающем поединке Александру Звереву.
Всего за сезон россиянин завоевал 4 титула в одиночном разряде и заработал около $ 7,5 млн. Это просто космический уровень!