1/2 финала. Медведев — Надаль — 3:6, 7:6, 6:3

В плей-офф Даниил впервые проиграл партию, смог отыграть во втором сете подачу соперника на матч и в итоге одержать волевую победу над Рафаэлем Надалем (2).