Даниил Медведев приехал на Итоговый турнир ATP 2020 года в Лондон в статусе 4-го номера посева.
Россиянин оказался в одной группе с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, Александром Зверевым и Диего Шварцманом.
Даниил выиграл у всех троих, не отдав соперникам ни сета!
В плей-офф Даниил впервые проиграл партию, смог отыграть во втором сете подачу соперника на матч и в итоге одержать волевую победу над Рафаэлем Надалем (2).
В решающем матче россиянин тоже отыгрался с 0-1 по сетам в матче с Домиником Тимом (3).
Так Медведев завоевал титул и повторил успех Николая Давыденко 11-летней давности.
По ходу турнира Даниил установил уникальный рекорд Итогового турнира. Он единственный, кто за один розыгрыш победил всех теннисистов топ-3.