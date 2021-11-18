Как Медведев победил игроков топ-3 на Итоговом

Даниил Медведев приехал на Итоговый турнир ATP 2020 года в Лондон в статусе 4-го номера посева.

Россиянин оказался в одной группе с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, Александром Зверевым и Диего Шварцманом.

Даниил выиграл у всех троих, не отдав соперникам ни сета!

1/2 финала. Медведев — Надаль — 3:6, 7:6, 6:3

В плей-офф Даниил впервые проиграл партию, смог отыграть во втором сете подачу соперника на матч и в итоге одержать волевую победу над Рафаэлем Надалем (2).

Финал. Медведев — Тим — 4:6, 7:6, 6:4

В решающем матче россиянин тоже отыгрался с 0-1 по сетам в матче с Домиником Тимом (3).

Давыденко – 2009, Медведев – 2020

Так Медведев завоевал титул и повторил успех Николая Давыденко 11-летней давности.

Крушитель первых ракеток

По ходу турнира Даниил установил уникальный рекорд Итогового турнира. Он единственный, кто за один розыгрыш победил всех теннисистов топ-3.