Как Евгений Кафельников 5 раз подряд выиграл Кубок Кремля

1997

На том турнире Евгений выступал в статусе первого номера посева и имея опыт победы на «Ролан Гаррос» — 1996.

1997

Кафельников разобрался с пятью соперниками, включая чеха Петра Корду в финале, и завоевал заветный трофей. Евгений стал 3-м россиянином после Черкасова и Волкова, выигравшим Кубок Кремля.

1998

На следующий год Евгений был посеян под 2-м номером. Россиянин снова одолел пять соперников подряд, включая двух чемпионов Кубка Кремля прошлых лет – Марка Россе и Горана Иванишевича.

1998

И снова завоевал титул!

1999

В том году Евгений победил на Australian Open и впервые стал 1-й ракеткой мира, а на Кубке Кремля был снова посеян первым.

1999

И снова Кафельникову не было равных – его трёхлетняя серия побед в Москве достигла отметки 15 матчей.

2000

В том году посев Кубка Кремля возглавили два россиянина – чемпион US Open Марат Сафин и финалист Australian Open Евгений Кафельников.

2000

Евгений в полуфинале преодолел сопротивление Марка Россе, а в финале справился с обидчиком Сафина – немцем Приносилом.

2001

Соперники по сетке того розыгрыша у Кафельникова были один краше другого – Южный, Налбандян, Т. Юханссон и Хаас. Но Евгений обыграл всех, включая немца Кифера в финале.

2001

Так Кафельников довёл серию победных матчей в Москве до 25, завоевав пять титулов подряд! Это абсолютный рекорд Кубка Кремля, который до сих пор никем не превзойдён.