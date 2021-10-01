Как великая Штеффи Граф в 1988 году собрала «Золотой шлем»

Поход за «Золотым шлемом» начался для Граф в Мельбурне, где она не отдала ни сета соперницам, включая Крис Эверт в финале.
В Париже Штеффи продолжила победную поступь, где снова разгромила 7 соперниц подряд. А в финале «навесила» Наташе Зверевой из СССР две обидных «баранки».
Во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета поначалу у немки всё складывалось блестяще — первым шести соперницам она в среднем отдавала по 3 гейма за матч.
А вот в финале 19-летнюю немку хорошенько проэкзаменовала знаменитая Мартина Навратилова. Но Граф смогла отыграться с 0-1 по сетам и победить!
В Нью-Йорке ситуация повторилась. Первым пяти соперницам Штеффи не отдала ни сета, а на полуфинал американка Крис Эверт и вовсе не вышла.
Зато финал получился на загляденье — битва с Габриэлой Сабатини из Аргентины длилась три сета. Победа снова досталась Граф, а с ней и сезонный «Большой шлем». Но это ещё не всё!
Свой триумфальный поход Штеффи завершила на Играх в Южной Корее, где победила пять соперниц, включая советских теннисисток Лейлу Месхи и Ларису Савченко, а также в финале — всё ту же Сабатини.
Превзойти это достижение великой Штеффи Граф невозможно, а повторить — почти нереально.