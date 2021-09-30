Наряды 18-летней теннисистки Эммы Радукану уже выставляют напоказ

Победа на US Open — 2021!

Сенсационный успех в Нью-Йорке сделал 18-летнюю теннисистку чрезвычайно популярной

Зал славы тенниса

Форма Эммы Радукану, в которой она неожиданно победила на US Open, выставлена в Международном зале славы

Дебют на ТБШ

Восхождение Эммы началось на Уимблдоне, где она, к удивлению многих, с ходу добралась до 4-го круга

Сейчас 18-летняя Радукану — одна из самых популярных теннисисток мира. Она не сходит с обложек глянцевых журналов и красных ковровых дорожек

Met Gala — 2021

Сразу после US Open британская теннисистка появилась на знаменитом нью-йоркском показе мод, где предстала в ярком наряде

Пока Эмма лишь осваивается в мире звёзд первой величины и только учится носить роскошные платья

Лондонская неделя моды

Следом Эмма Радукану отправилась в Великобританию, где посетила Лондонскую неделю моды

«Не время умирать»

Побывала британская теннисистка и на лондонской премьере нового фильма про Джеймса Бонда под названием «Не время умирать»

Девушка Джеймса Бонда

Эмма в роскошном белом платье была хороша на этом показе, и многие посчитали, что ей пора отдать роль девушки Джеймса Бонда в следующем фильме