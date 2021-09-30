Наряды 18-летней теннисистки Эммы Радукану уже выставляют напоказ

Сенсационный успех в Нью-Йорке сделал 18-летнюю теннисистку чрезвычайно популярной
Форма Эммы Радукану, в которой она неожиданно победила на US Open, выставлена в Международном зале славы
Восхождение Эммы началось на Уимблдоне, где она, к удивлению многих, с ходу добралась до 4-го круга
Сейчас 18-летняя Радукану — одна из самых популярных теннисисток мира. Она не сходит с обложек глянцевых журналов и красных ковровых дорожек
Сразу после US Open британская теннисистка появилась на знаменитом нью-йоркском показе мод, где предстала в ярком наряде
Пока Эмма лишь осваивается в мире звёзд первой величины и только учится носить роскошные платья
Следом Эмма Радукану отправилась в Великобританию, где посетила Лондонскую неделю моды
Побывала британская теннисистка и на лондонской премьере нового фильма про Джеймса Бонда под названием «Не время умирать»
Эмма в роскошном белом платье была хороша на этом показе, и многие посчитали, что ей пора отдать роль девушки Джеймса Бонда в следующем фильме