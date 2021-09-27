В составе сборной России Медведев впервые выиграл этот командный трофей, победив во всех 4 одиночках
Впервые россиянин отпраздновал день рождения на Зелёном континенте
Обыграв 6 соперников, Даниил впервые оказался в финале этого турнира, где уступил лишь Новаку Джоковичу
Перед турниром Медведев решил отрастить усы. Даниил дошёл до 1/4 финала и проиграл Баутиста-Агуту
Россиянин наблюдал за знаменитыми гонками чуть ли не с балкона собственного дома
В Париже Даниил предстал с бородкой а-ля мушкетёр. Впервые россиянин смог не только пробиться через барьер 1-го круга, но и стать четвертьфиналистом
Дебют на Олимпиаде для Даниила прошёл в тяжёлых условиях. Он боролся не только с соперниками, но и с жарой, духотой и влажностью. В итоге уступил в 1/4 финала и до медали не добрался
Турнир в Нью-Йорке Медведев провёл на одном дыхании. Он сенсационно обыграл в финале Джоковича, не дав ему собрать сезонный «Большой шлем»
После триумфа на US Open Даниил решил избавиться от своей лохматости. Он коротко постригся, побрился и хорошенько загорел
На Кубке Лэйвера Медведев был элегантен как Джеймс Бонд. А его сборная Европы разгромила остальной мир со счётом 14:1