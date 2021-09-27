Усы, борода, короткая стрижка. Как менялся имидж Даниила Медведева

ATP Cup — 2021, февраль

В составе сборной России Медведев впервые выиграл этот командный трофей, победив во всех 4 одиночках

25 лет!

Впервые россиянин отпраздновал день рождения на Зелёном континенте

Australian Open — 2021, февраль

Обыграв 6 соперников, Даниил впервые оказался в финале этого турнира, где уступил лишь Новаку Джоковичу

«Мастерс» в Майами, март

Перед турниром Медведев решил отрастить усы. Даниил дошёл до 1/4 финала и проиграл Баутиста-Агуту

Формула-1, май

Россиянин наблюдал за знаменитыми гонками чуть ли не с балкона собственного дома

«Ролан Гаррос», июнь

В Париже Даниил предстал с бородкой а-ля мушкетёр. Впервые россиянин смог не только пробиться через барьер 1-го круга, но и стать четвертьфиналистом

Олимпиада, июль

Дебют на Олимпиаде для Даниила прошёл в тяжёлых условиях. Он боролся не только с соперниками, но и с жарой, духотой и влажностью. В итоге уступил в 1/4 финала и до медали не добрался

US Open, сентябрь

Турнир в Нью-Йорке Медведев провёл на одном дыхании. Он сенсационно обыграл в финале Джоковича, не дав ему собрать сезонный «Большой шлем»

Отпуск в Майами, сентябрь

После триумфа на US Open Даниил решил избавиться от своей лохматости. Он коротко постригся, побрился и хорошенько загорел

Кубок Лэйвера, сентябрь

На Кубке Лэйвера Медведев был элегантен как Джеймс Бонд. А его сборная Европы разгромила остальной мир со счётом 14:1