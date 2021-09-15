Впервые за 19 лет два теннисиста из России в топ-5 рейтинга ATP!

Андрей Рублёв

По итогам US Open — 2021 обошёл Надаля, Тима и впервые поднялся на 5-е место рейтинга ATP

Рублёв (5) и Медведев (2) в топ-5!

С 13 сентября 2021 года сразу два россиянина

Кафельников и Сафин

Последний раз два теннисиста из России были в топ-5 в августе 2002 года

Евгений Кафельников

Стал первым россиянином в топ-5. Это произошло 10 апреля 1995 года

А 3 мая 1999 года Евгений первым из российских теннисистов получил статус 1-й ракетки мира

Марат Сафин

После победы на US Open — 2000 взлетел с 7-го на 2-е место рейтинга ATP

Сафин и Кафельников

30 октября 2000 года впервые сразу 2 россиянина оказались в топ-5

А 20 ноября всё того же года Марат впервые стал лидером мирового рейтинга

Николай Давыденко

Впервые оказался в топ-5 в ноябре 2005 года

Лучшее место в карьере — 3-е. На него Николай впервые поднялся 6 ноября 2006 года

Даниил Медведев

Впервые пробился в топ-5 в августе 2019 года

А в марте 2021 года добрался до 2-й строчки рейтинга ATP

Всего в топ-5 мирового рейтинга пробивались 5 представителей России — Кафельников, Сафин, Давыденко, Медведев и Рублёв