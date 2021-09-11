Истерика, угрозы, разборки с судьями: скандалы Серены на US Open

1/4 финала — 2004

В матче с Каприати судья засчитала Серене несколько спорных аутов. Уильямс ругалась, но это было бесполезно.

Ведь системы Hawk-Eye ещё не было. Каприати матч выиграла, WTA извинились перед Уильямс, а судью отстранили.

1/2 финала — 2009

Во втором сете матча с Клейстерс при 5:6, 15:30 Серене засчитали зашаг на 2-й подаче. Уильямс пообещала затолкать мяч судье в глотку.

За второе предупреждение с американки сняли очко, матч на этом закончился, и ей начислили штраф $ 82 тыс.

Финал-2011

В матче со Стосур американка рано обрадовалась выигранному мячу и закричала. Очко засчитали сопернице.

Серена спорила, оскорбила судью и получила штраф $ 2 тыс. А титул достался австралийке.

Финал-2018

В матче с Осакой дела у американки шли неудачно. Истерика, разбитые ракетки…

Уильямс нахватала предупреждений и пошла выяснять отношения с судьёй Карлосом Рамосом. Ничем хорошим это не закончилось. Титул достался Осаке.