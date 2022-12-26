Олимпийский чемпион нарушил правила в контактной борьбе с Сергеем Устюговым. Ему дали предупреждение.
На этапе Кубка России по лыжам в Красногорске между лидерами сборной России — Александром Большуновым и Сергеем Устюговым — разгорелся серьёзный конфликт.
В классическом спринте Большунов дважды опасно перестроился перед Устюговым, наехав ему на лыжи и заставив соперника притормозить.
«Я сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво» и не пожал ему руку. Так нельзя делать, это просто не по-человечески», — сказал Устюгов, отказавшийся выходить на награждение.
«Устюгов думает, что были нарушены правила? Ну пускай теперь с камерой бегает», — ответил Большунов. По словам Сан Саныча, он даже не заметил, что Сергей не пожал ему руку.
Тренер Устюгова Иван Брагин уверял, что Александр нарушил правила. А наставник Большунова Юрий Бородавко предложил судьям решить, действительно ли его подопечный был слишком агрессивен.
Спустя сутки после гонки судьи официально признали Большунова виновным в нарушении правил. Он получил письменное предупреждение за «создание помех другим участникам».
«Был контакт, но не было грубого нарушения правил. Судьи вынесли такое решение — у них были на это все полномочия. Большунов отреагировал на предупреждение нормально», — прокомментировал Бородавко.
«Я не сомневался, что Сергей был прав. Судьи увидели нарушение: значит, не только я увидел его. У меня нет радости, что Большунова наказали. Я за честный спорт без нарушений», — пояснил Брагин.