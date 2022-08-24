Легендарная норвежка наконец может отпустить себя и расслабиться.
К личному олимпийскому золоту норвежка шла всю свою карьеру и в Пекине взяла сразу три медали высшей пробы. После этого можно было с чистой совестью завершать карьеру.
Несмотря на успехи в беге на длинные дистанции, Йохауг не собирается становиться легкоатлеткой. «Я тренируюсь намного меньше, чем раньше. Но стараюсь понемногу делать это каждый день», – отметила Терезе.
Летом Йохауг приняла участие в забеге Lofoten Skyrace по живописным местам Норвегии.
Не чужд Терезе и велоспорт: она совершила пробег в гору по одному из маршрутов многодневки «Тур де Франс». Своего возлюбленного, чемпиона мира по гребле Нильса Якоба Хоффа Йохауг опередила на полчаса.
По словам Терезе, с завершением карьеры у неё началась совсем другая жизнь. «Спортивные напитки я, так сказать, заменила розовым вином. У меня новая жизнь», – говорила Йохауг.
В конце августа Йохауг презентовала книгу «Вся история», в которой рассказала о своём спортивном пути. В автобиографии Терезе открыто рассказала, как узнала о своей положительной допинг-пробе: «Я стояла, застыв от ужаса, смотрела в зеркало и орала».
«Розовое вино и беременность плохо сочетаются. Сейчас я живу своей жизнью», – подчеркнула Йохауг. Через год-два она, может, предположит, что займётся семьёй, но не прямо сейчас.