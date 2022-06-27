Королевы зимнего спорта отправились прямиком в жаркое лето.
«Когда захотелось добавить огонька», — это Юлия решила порадовать подписчиков снимками из отпуска.
Наталья в качестве места отпуска выбрала популярный нынче Дубай.
Олимпийская чемпионка Пекина Денизе Херрман восстанавливала силы, занимаясь йогой.
Чемпионка мира из Чехии впечатлила подписчиков снимком с шикарной вечеринки.
В Пекине Виктория выиграла золото и серебро, а заслуженный отпуск решила провести на Сейшелах.
Пляжный отдых — обязательный пункт в отпуске Доротеи Вирер.
Походы по ресторанам в Южном Тироле и снимки оттуда — ещё один мастхэв.
Белорусская биатлонистка удивила фанатов новой необычной причёской.
Шведская лыжница, как и многие, предпочитает отдыхать у воды.
Свой постолимпийский отпуск словенка Анамария Лампич провела в Мексике.
Джессика в межсезонье успела выйти замуж и попробовать пляжный волейбол.