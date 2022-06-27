Как знаменитые лыжницы и биатлонистки провели отпуска?

Королевы зимнего спорта отправились прямиком в жаркое лето.

Юлия Ступак

«Когда захотелось добавить огонька», — это Юлия решила порадовать подписчиков снимками из отпуска.

Наталья Непряева

Наталья в качестве места отпуска выбрала популярный нынче Дубай.

Денизе Херрман

Олимпийская чемпионка Пекина Денизе Херрман восстанавливала силы, занимаясь йогой.

Маркета Давидова

Чемпионка мира из Чехии впечатлила подписчиков снимком с шикарной вечеринки.

Виктория Карль

В Пекине Виктория выиграла золото и серебро, а заслуженный отпуск решила провести на Сейшелах.

Доротея Вирер

Пляжный отдых — обязательный пункт в отпуске Доротеи Вирер.

Походы по ресторанам в Южном Тироле и снимки оттуда — ещё один мастхэв.

Динара Алимбекова

Белорусская биатлонистка удивила фанатов новой необычной причёской.

Йонна Сундлинг

Шведская лыжница, как и многие, предпочитает отдыхать у воды.

Анамария Лампич

Свой постолимпийский отпуск словенка Анамария Лампич провела в Мексике.

Джессика Диггинс

Джессика в межсезонье успела выйти замуж и попробовать пляжный волейбол.