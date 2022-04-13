Бренды, разорвавшие контракты с россиянами: от футбола до лыжных гонок

Спонсоров лишаются атлеты из совершенно разных видов спорта.

Rossignol и Александр Большунов

Трёхкратный олимпийский чемпион лишился контракта с производителем лыж, но временно: его действие приостановлено.

Перчатки Kinetixx и лыжники, двоеборцы, биатлонисты

Целый ряд российских спортсменов-зимников потерял соглашения с производителем перчаток из Германии.

Speedo и Евгений Рылов

Известный производитель экипировки для пловцов Speedo разорвал контракт с двукратным олимпийским чемпионом после событий в «Лужниках».

Swix и ФЛГР

Поставщик инвентаря и смазочных материалов Swix временно больше не сотрудничает с российскими лыжниками.

Haibike Ghost: остановка поставок в Россию

Немецкий производитель велосипедов Haibike Ghost принял решение отказаться от поставок товаров в Россию.

Adidas и РФС

Сотрудничество adidas и РФС началось в 2008 году, но в марте 2022-го его приостановили.

Puma и РФБ

Российская федерация баскетбола лишь год назад начала сотрудничество с Puma, и сейчас оно прекратилось.

ССМ и игроки НХЛ

Канадский производитель хоккейной экипировки CCM решил не упоминать российских хоккеистов в рекламе и другой глобальной коммуникации.

Three и «Челси» (из-за Абрамовича)

Титульный спонсор «Челси» — мобильный оператор Three — прекратил сотрудничество с клубом из-за его связи с Романом Абрамовичем.

«Шальке» и «Газпром»

Обратная ситуация произошла в Германии: футбольный клуб «Шальке-04» разорвал контракт с российским спонсором – компанией «Газпром».