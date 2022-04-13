Спонсоров лишаются атлеты из совершенно разных видов спорта.
Трёхкратный олимпийский чемпион лишился контракта с производителем лыж, но временно: его действие приостановлено.
Целый ряд российских спортсменов-зимников потерял соглашения с производителем перчаток из Германии.
Известный производитель экипировки для пловцов Speedo разорвал контракт с двукратным олимпийским чемпионом после событий в «Лужниках».
Поставщик инвентаря и смазочных материалов Swix временно больше не сотрудничает с российскими лыжниками.
Немецкий производитель велосипедов Haibike Ghost принял решение отказаться от поставок товаров в Россию.
Сотрудничество adidas и РФС началось в 2008 году, но в марте 2022-го его приостановили.
Российская федерация баскетбола лишь год назад начала сотрудничество с Puma, и сейчас оно прекратилось.
Канадский производитель хоккейной экипировки CCM решил не упоминать российских хоккеистов в рекламе и другой глобальной коммуникации.
Титульный спонсор «Челси» — мобильный оператор Three — прекратил сотрудничество с клубом из-за его связи с Романом Абрамовичем.
Обратная ситуация произошла в Германии: футбольный клуб «Шальке-04» разорвал контракт с российским спонсором – компанией «Газпром».