Семья — главное. Устюгов, Большунов и все наши топ-лыжники с близкими

Эта подборка точно поднимет вам настроение.

Поздравления чете Устюговых!

Лыжники Сергей и Елена Устюговы только-только во второй раз стали родителями.

Всегда сосредоточенный и суровый на трассе Сергей Устюгов — с дочкой Кирой очень милый и спокойный.

Большунов сыграл свадьбу после прошлого сезона

На лыжне Александр — гроза соперников, а рядом с любимой женой Анной может позволить себе полюбоваться закатом.

Такого Большунова вы вряд ли увидите в гонках.

Семья Сориных давно трудится на благо сборной

В свободное время Татьяна и Егор — просто любящие родители.

Спицов стал папой совсем недавно

Почти сразу после возвращения из Пекина олимпийский чемпион поделился фотографией с женой Ксенией и новорождённой дочерью.

Терентьев выбрал в спутницы лыжницу сборной России

На снимке Александр отдыхает на природе со своей возлюбленной Анной Грухвиной.

Как и Якимушкин

Серебряный призёр ОИ-2022 уже давно встречается с лыжницей Ольгой Кучерук.

Мальцев счастлив в браке уже почти 5 лет

Серьезный внешний вид Артёма Мальцева на лыжне не мешает ему быть улыбчивым и заботливым мужем и папой.

Главная поддержка Ретивых — его семья

«Сам знаю, каково это — чувствовать поддержку от своей семьи, от жены, от двух детей», — отмечал Глеб недавно в интервью.