Эта подборка точно поднимет вам настроение.
Лыжники Сергей и Елена Устюговы только-только во второй раз стали родителями.
Всегда сосредоточенный и суровый на трассе Сергей Устюгов — с дочкой Кирой очень милый и спокойный.
На лыжне Александр — гроза соперников, а рядом с любимой женой Анной может позволить себе полюбоваться закатом.
Такого Большунова вы вряд ли увидите в гонках.
В свободное время Татьяна и Егор — просто любящие родители.
Почти сразу после возвращения из Пекина олимпийский чемпион поделился фотографией с женой Ксенией и новорождённой дочерью.
На снимке Александр отдыхает на природе со своей возлюбленной Анной Грухвиной.
Серебряный призёр ОИ-2022 уже давно встречается с лыжницей Ольгой Кучерук.
Серьезный внешний вид Артёма Мальцева на лыжне не мешает ему быть улыбчивым и заботливым мужем и папой.
«Сам знаю, каково это — чувствовать поддержку от своей семьи, от жены, от двух детей», — отмечал Глеб недавно в интервью.