Журналисту NRK Яну Салтведту:

«Мистер Салтведт, вы действительно не хотите видеть меня на Олимпиаде, не так ли? Извините, что приняла это на свой счёт, но вы, кажется, хотите лишить меня права участвовать в Играх, потому что каким-то образом пришли к выводу, что это «нечестно»? Несправедливо по отношению к кому, могу я спросить?»