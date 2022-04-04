Глава ФЛГР заявила, что лыжница страдает от звёздной болезни, и Вероника прокомментировала выпад. А что ещё она говорила?
«Как говорил Иван Алексеевич Бунин, я не червонец, чтобы всем нравиться».
«Не хотите ещё проверить, нет ли у меня в трусиках запрещённого моторчика, как у Карлсона, который живёт на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!»
«В отличие от большинства коллег по сборной, очень хорошо представляю, как атлету тяжело лететь 9 часов (думаю, не атлету тоже — не знаю, не пробовала) — а в «бизнесе» можно выспаться, что и было сделано».
«Вы всерьёз называете это чемпионатом мира? Без лучших — россиян (и китайцев)? Всегда считала и считаю, что профессиональный спорт — это часть индустрии развлечений, и большинство мировой публики найдёт себе другие шоу, чтобы смотреть на диване, поедая попкорн. Только без нашего участия как-то слабенько, нет?»
«Мне, видимо, повезло: в реальной жизни мне не встречались люди, которые хейтят. Поэтому смотрю на таких в интернете — как в зоопарк с экзотическими животными хожу».
«Мистер Салтведт, вы действительно не хотите видеть меня на Олимпиаде, не так ли? Извините, что приняла это на свой счёт, но вы, кажется, хотите лишить меня права участвовать в Играх, потому что каким-то образом пришли к выводу, что это «нечестно»? Несправедливо по отношению к кому, могу я спросить?»
«Я перед стартом своего бойфренда не поцеловала. Вот в чём проблема. Я об этом думаю. В этом вся загвоздка. Когда я на этапах, он со мной, а тут...»
«Мы проиграли эстафету в прошлое воскресенье. Да-да, проиграли. Биатлонисткам, их эстафете. Их посмотрело куда больше телезрителей в России (в Норвегии, кстати, наоборот). Сто тысяч комментаторов может написать, что «лыжи лучше», но пока миллионы больше смотрят биатлон, лучше делают свою работу, «развлечение публики» — именно они».
«Мне уже говорили, что мой личный бренд в Норвегии может пострадать, если я продолжу критиковать норвежских лыжников. Но знаете что? Вам придётся принять меня такой, какая я есть».
«Правильно ли я поняла, что FIS капитулировала перед угрозами в адрес российских спортсменов со стороны радикальных ненавистников или хулиганов? Так и будет отныне — любая угроза любым спортсменам приведёт к отмене их участия? Это разделение по национальности, шовинизм и предвзятость худшего рода, не так ли?»