Кто будет биться за место на Олимпиаде-2022?
Четыре группы сборной России по лыжным гонкам начали подготовку к новому сезону. В каждой из групп произошли изменения.
В группу Маркуса Крамера от Олега Перевозчикова ушёл призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Александр Бессмертных, прошлый сезон практически полностью пропустивший из-за ковида.
«Я решил, что именно перед Олимпийскими играми кардинально поменяю свою подготовку. Я бы сделал этот шаг вне зависимости от того, как прошёл бы прошлый сезон», — объяснил Бессмертных.
Вернулась на централизованную подготовку из декретного отпуска молодая мама Анастасия Кулешова (Седова). Но не в группу Маркуса Крамера, а в группу Юрия Бородавко.
Вероника Степанова, великолепно проведшая сезон среди юниоров, перешла в группу Егора Сорина. «Попрошу не вешать на неё раньше времени ярлык надежды российских лыж», — попросил тренер.
Кроме неё в группу Сорина пришла выступавшая в марафонах Анастасия Рыгалина. «Постараюсь сделать всё, чтобы пробиться в олимпийский состав», — заявила спортсменка. Кажется, ей это вполне по силам.
Специалист классического стиля Илья Порошкин пополнил группу Олега Перевозчикова. Порошкин попробует отобраться в Пекин-2022 на классическую разделку.
Из остальных изменений стоит отметить включение в основной состав команды юниорки Алёны Барановой и опытного Артёма Николаева.
Каждая из четырёх групп будет готовиться по своему плану. В окончательный состав на Олимпийские игры войдут восемь лыжников и восемь лыжниц.