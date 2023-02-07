Зрители больше не увидят победительницу четырёх Олимпиад в бассейне.
Уникальное достижение Ромашиной в том, что она никогда не проигрывала. На взрослом уровне на всех Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы россиянка выигрывала исключительно золотые медали.
Светлана Ромашина — единственная синхронистка в мировой истории, завоевавшая семь золотых медалей на четырёх Олимпиадах. Она первая, кто взял золото в дуэтах на трёх Играх подряд.
Россиянка — самая возрастная из представительниц синхронного плавания, когда-либо получавших награду на Олимпиадах. Своё последнее олимпийское золото в группе Светлана завоевала в 31 год и 320 дней.
На чемпионатах мира Ромашина выиграла 21 золотую медаль. Это лучший результат в истории России по всем видам спорта. С 2005 года россиянка пропустила лишь один ЧМ — в 2017 году из-за беременности.
Светлана входит в топ-5 спортсменов в мире по количеству золота на ЧМ. Больше наград лишь у пловца Майкла Фелпса (26 побед), конькобежца Свена Крамера (30) и шорт-трекистки Ян Ян (34).
Помимо медалей ЧМ и ОИ, в активе Ромашиной ещё 13 золотых наград с чемпионатов Европы и два золота с Универсиады.
После завершения карьеры семикратная олимпийская чемпионка спорт не покинет. Светлана возглавит СШОР по синхронному плаванию «Юность Москвы».