Легендарная Светлана Ромашина завершила спортивную карьеру

Зрители больше не увидят победительницу четырёх Олимпиад в бассейне.

Непобедимая чемпионка

Уникальное достижение Ромашиной в том, что она никогда не проигрывала. На взрослом уровне на всех Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы россиянка выигрывала исключительно золотые медали.

Олимпийская рекордсменка

Светлана Ромашина — единственная синхронистка в мировой истории, завоевавшая семь золотых медалей на четырёх Олимпиадах. Она первая, кто взял золото в дуэтах на трёх Играх подряд.

Самая возрастная синхронистка

Россиянка — самая возрастная из представительниц синхронного плавания, когда-либо получавших награду на Олимпиадах. Своё последнее олимпийское золото в группе Светлана завоевала в 31 год и 320 дней.

Лучшая россиянка на ЧМ

На чемпионатах мира Ромашина выиграла 21 золотую медаль. Это лучший результат в истории России по всем видам спорта. С 2005 года россиянка пропустила лишь один ЧМ — в 2017 году из-за беременности.

Мировой лидер

Светлана входит в топ-5 спортсменов в мире по количеству золота на ЧМ. Больше наград лишь у пловца Майкла Фелпса (26 побед), конькобежца Свена Крамера (30) и шорт-трекистки Ян Ян (34).

Титулованная спортсменка

Помимо медалей ЧМ и ОИ, в активе Ромашиной ещё 13 золотых наград с чемпионатов Европы и два золота с Универсиады.

Что дальше?

После завершения карьеры семикратная олимпийская чемпионка спорт не покинет. Светлана возглавит СШОР по синхронному плаванию «Юность Москвы».