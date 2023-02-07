Лучшая россиянка на ЧМ

На чемпионатах мира Ромашина выиграла 21 золотую медаль. Это лучший результат в истории России по всем видам спорта. С 2005 года россиянка пропустила лишь один ЧМ — в 2017 году из-за беременности.