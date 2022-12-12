Но, разумеется, без флага и гимна.
С конца февраля российских спортсменов по рекомендации МОК не допускают к участию в международных стартах в большинстве олимпийских видов спорта. Ближайшая Олимпиада-2024 — тоже под большим вопросом.
Однако позитивные новости пришли оттуда, откуда их никто не ждал: из Олимпийского комитета США, который традиционно критически отзывается о российском спорте и выступает за различные ограничения.
Глава Национального олимпийского комитета Сюзанна Лайонс во время интервью The Wall Street Journal выступила за участие спортсменов из России в Играх-2024 в Париже.
«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад. Возвращение России действительно важно для олимпийского движения», — отметила Лайонс.
Глава USOPC, правда, отдельно подчеркнула, что россияне должны участвовать в Олимпиаде без флага и гимна, так как «страна находится под санкциями».
Стоит отметить, что дисквалификация CAS, согласно которой россияне не могли использовать флаг и гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах, завершится 16 декабря 2022 года.
Решение об участии России в Олимпиаде будет принимать Международный олимпийский комитет. На данный момент нет никаких официальных ограничений, запрещающих нашим спортсменам выступить в Париже.