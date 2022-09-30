После досрочного завершения Олимпиады Дарья исчезла на девять месяцев. Конечно, не просто так — недавно спортсменка стала мамой и теперь радует нас не только горячими фото, но и советами по материнству.
Переживать из-за травмы, полученной в Японии, легкоатлетке было некогда — надо было готовиться к родам. Появление малыша Дарья ждала с большим нетерпением.
«Почти девять месяцев под сердцем. И это то самое время, когда беременность — это маленькая жизнь, которая только добавляет женственности», — писала она.
Ребёнок появился на свет в июне этого года. Клишину поздравляли с рождением первенца, но Дарья удивила всех, сообщив, что это были не первые её роды.
«В 2017 году после чемпионата мира в Лондоне, где я выиграла серебро, я запланировала родить ребёнка. Всё сложилось удачно», — рассказала она, отметив, что старший сын родился в 2018 году в Нью-Йорке.
Сейчас девушка привыкает к роли матери. Примечательно, что Дарья не настаивает на том, чтобы сыновья шли по её стопам и строили спортивную карьеру.
Что касается самой легкоатлетки, то она призналась, что ей трудно найти стимул снова тренироваться. Ситуацию усугубил международный бан россиян — Клишина отметила, что если он затянется, то она может завершить карьеру.
«Спорт — не конец жизни. Это часть, прекрасный отрезок, но не вся жизнь. Пытаться пролонгировать карьеру ради возможного возвращения на международную арену я не хочу», — сказала она «РИА Новости Спорт».
Клишина уже девять лет живёт в США, но о смене спортивного гражданства не задумывается. Во всяком случае о таких намерениях Дарья не сообщала.
Несмотря на длительное отсутствие на соревнованиях, Дарья не забывала про физические нагрузки. Благодаря этому россиянка выглядит после родов просто сногшибательно!
А после сложной работы в зале девушка позволяет себе роскошно отдохнуть. Дарья нередко радует поклонников горячими фото с пляжа или из бассейна.