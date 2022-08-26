Бартош Камиль Курек, диагональный сборной Польши

Этого поляка знают не все, хотя он даже успел поиграть за московское «Динамо» в сезоне-2012/2013. Бартош цементирует атаку Польши уже 15 лет, и каждый раз он один из претендентов на MVP турнира: без Курека команда не взяла бы золото последнего ЧМ.