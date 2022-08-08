Будет ли у сестёр Олимпиада-2024 в Париже?

Пока гимнастки стараются не загадывать. «А что будет дальше… Время покажет», – ответили сёстры на вопрос подписчика. Многое также зависит и от квот: на Игры ещё нужно будет квалифицироваться.