Дина и Арина продолжают карьеру, а их соперница по Токио уже закончила со спортом.
Спустя год сёстры Аверины – действующие спортсменки, которые никуда не делись из сборной. После обидного поражения гимнастки не могли определиться, продолжать ли карьеру, но всё-таки никуда не ушли.
Осенью 2021 года Дина и Арина отправились в Китакюсю. Там Дина довела количество золотых медалей ЧМ до 18, Арина выиграла золото в команде, два серебра и две бронзы.
В связи с международным баном спортсменки теперь выступают только на внутренних соревнованиях.
Пока гимнастки стараются не загадывать. «А что будет дальше… Время покажет», – ответили сёстры на вопрос подписчика. Многое также зависит и от квот: на Игры ещё нужно будет квалифицироваться.
Линой Ашрам пропустила ЧМ-2021, а весной 2022-го стало известно, что спортсменка завершила карьеру: она будет работать со сборной Израиля в качестве тренера.
Команда в групповых упражнениях также увезла из Токио серебро: тогда сборная ОКР уступила сборной Болгарии. После этого на ЧМ в Японии девушки завоевали золото в многоборье и в упражнении с пятью мячами.
Если Анастасия Близнюк склоняется к тренерской работе, то Анастасия Максимова ещё полна решимости: «Прошёл год, а я по-прежнему мечтаю выступить на Олимпиаде в Париже и забрать золото!»
Первые месяцы после скандала художественную гимнастику обсуждали везде. Честно ли победила Ашрам? Можно ли выиграть с потерей предмета? Так массово в разбор правил ещё не погружались.