Куба в последние десятилетия страдает едва ли не больше всех.
Во время ЧМ в Юджине расположение сборной Кубы покинули сразу несколько спортсменов и физиотерапевт. Йиселена Баллар (метание копья) исчезла ещё до старта турнира, а Яйме Перес (метание диска) – по дороге домой.
Незадолго до этого из сборной Кубы по борьбе пропал олимпийский чемпион Исмаэль Борреро: мужчина «потерялся» по дороге на Панамериканский чемпионат. Ранее также «потерялись» прыгун Хуан Мигель Эчеварриа и каноист Фернандо Хорхе.
Джулиус Сэкитолеко, тяжелоатлет из Уганды, покинул расположение сборной с запиской о том, что не хотел бы возвращаться на родину из-за трудной жизни. Спортсмена нашла японская полиция, после чего он всё же отправился домой.
Одним утром трое гандболисток 18-19 лет из сборной ДР Конго просто-напросто исчезли из расположения команды в отеле «Пицок». Предполагалось, что они не хотят возвращаться домой, где шла гражданская война.
Четверо гандболисток сборной Камеруна исчезли в неизвестном направлении во время ЧМ-2021, покинув отель команды в Валенсии. Их принялась разыскивать местная полиция.
Одним из первых сбежавших кубинских футболистов стал именно Алонсо: в 2007-м он покинул расположение сборной Кубы на Золотом кубке КОНКАКАФ. Футболист растворился в толпе во время посещения супермаркета.
Четверо футболистов сборной Кубы сбежали из расположения сборной, когда приехали на матч отбора к ЧМ-2014 в Канаду. Из-за этого побега команде пришлось играть матч без запасных. В 2019-м история в Канаде снова повторилась.
Во время чемпионата мира в ЮАР пресса затрубила о пропаже четверых футболистов сборной КНДР перед игрой с Бразилией. Этот случай позднее объяснили технической ошибкой: якобы этих игроков случайно убрали из заявки на игру.