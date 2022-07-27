Маленький рост не помешал им войти в историю, а кому-то даже помог.
Величайшая гимнастка США всегда была очень миниатюрной, но это только помогало ей успешно выступать и завоёвывать медали.
Коронными упражнениями этой японской гимнастки были вольные: два золота чемпионата мира и бронза Олимпиады.
Абсолютной чемпионкой мира итальянка стала ещё в 2006 году, а вот первая олимпийская медаль пришла только в 2020-м, в вольных упражнениях.
Олимпийская чемпионка — 2020 в личном многоборье даже выглядит высокой по сравнению с упомянутыми ранее гимнастками.
Ровно год назад российская дружина гимнастов смогла взять золото Олимпиады в команде: свой вклад в успех внёс и Артур Далалоян.
Важный вклад в ту победу внёс и Денис Аблязин, для него Игры в Токио стали уже третьими в карьере.
Но невысоких гимнастов много, а попробуй быть невысоким баскетболистом. Маггси Богз – чемпион мира по баскетболу и самый низкий спортсмен в НБА за всю историю лиги.
Этой казахстанской фигуристке удалось войти в историю: Элизабет первой из женщин исполнила четверной прыжок среди взрослых. Маленький рост помогал успешно исполнять квады и в 19 лет.
Ещё одна ученица Этери Тутберидзе – совсем крошка, хотя ей уже 15 лет и с нового сезона она может выступать по взрослым. Главное достижение Аделии сейчас – исполнение двух четверных риттбергеров впервые среди женщин.
Эта японская фигуристка остаётся миниатюрной и по сей день, карьеру она завершила не так давно в 24 года. Главными достижениями Сатоко остались победа на чемпионате четырёх континентов и серебро ЧМ.
Сёма – один из самых низкорослых фигуристов нынешнего топа. Это не мешает ему собирать произвольную с пятью квадами и завоёвывать медали, последней стало золото чемпионата мира.