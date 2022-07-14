В американском Юджине наши спортсмены могли претендовать на золото и даже не на одно.
Мизинов – призёр последнего ЧМ в Дохе на дистанции в 20 км, он мог претендовать на медаль Олимпиады, если бы не дисквалификация за нарушение техники ходьбы.
В 2019 году Михаил завоевал серебро на ЧМ в Дохе, мог брать медаль и в Токио, но не получилось. Турнир в Юджине мог бы стать хорошим реваншем за неудачу на Играх.
На последнем ЧМ Иванюк завоевал бронзу, а сейчас он идёт четвёртым в рейтинге от WA, так что претендовал бы на награды и в этом году.
Чемпион мира — 2015 мог бы побороться за медаль высшей пробы и в Юджине, но из-за общего бана это сделать не получится.
Анжелика – четвёртая женщина в мире, которой удалось прыгнуть с шестом выше 5 метров. В этом сезоне у спортсменки результаты далеки от идеальных, но и мотивация не та – соревноваться приходится внутри России.
Ласицкене – лидер мирового рейтинга в прыжках в высоту, она выиграла три чемпионата мира и вполне могла претендовать на четвёртое золото.