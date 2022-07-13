Россиянок до турнира не допустили даже в нейтральном статусе, так что соревноваться будут без них.
Олимпийская чемпионка Токио-2020 постарается повторить свой успех на домашнем ЧМ.
Фемке – двукратная чемпионка Европы в помещении. Сейчас она является лидером мирового рейтинга на дистанции 400 м с барьерами.
Чемпионка мира и призёр Олимпиады пропустила Игры в Токио, но может ворваться в борьбу за медали на ЧМ.
20-летняя бегунья в прошлом году завоевала серебро Олимпиады на 800 м и попробует успешно выступить и на ЧМ.
Серебро Олимпиады и золото чемпионата Европы – в копилке достижений Патрисии не хватает медалей с чемпионатов мира.
Ида изначально начинала карьеру в футболе, а затем перешла в лёгкую атлетику. В этом сезоне она неплохо показывала себя в Бриллиантовой лиге.
Двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира всё ещё хороша и поборется за медали на ЧМ-2022 в Юджине.
Призёр чемпионата Европы идёт на третьей строчке текущего мирового рейтинга и попробует вклиниться в борьбу за призовые места.
В 2021-м Кэти опередила россиянку Анжелику Сидорову и выиграла золото Олимпиады. Сейчас Кэти попробует завоевать первую медаль на ЧМ.
Литовская копьеметательница имеет в копилке медали с чемпионатов Европы, а также показывала неплохие результаты по ходу этого сезона, так что может и выстрелить на ЧМ.
Алису давно называют самой сексуальной легкоатлеткой мира. На ЧМ в Юджине Шмидт выступит на дистанции 400 м и в эстафете 4х400 м.