Кристин Мбома (бег на средние дистанции)

На Олимпиаде в Токио Мбома выиграла серебро на дистанции 200 м, хотя специализируется на средних. У неё также есть гиперандрогения, но на дистанции в 200 м, по мнению World Athletics, такие спортсменки выступать могут.