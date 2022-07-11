Одна бегунья всё-таки оказалась мужчиной.
Капитан сборной Замбии по футболу Барбра Банда провалила тест на уровень тестостерона и не смогла из-за этого принять участие в чемпионате Африки среди женских команд.
Кастер выиграла две золотые медали Олимпиады на дистанции 800 м, а затем в World Athletics запретили девушкам с повышенным уровнем тестостерона бегать на средние дистанции.
Бегунья из Индии была дисквалифицирована из-за гиперандрогении: уровень её тестостерона соответствовал мужскому. Спортсменка обратилась в Спортивный арбитражный суд и выиграла: её допустили к участию в чемпионате Азии.
На Олимпиаде в Токио Мбома выиграла серебро на дистанции 200 м, хотя специализируется на средних. У неё также есть гиперандрогения, но на дистанции в 200 м, по мнению World Athletics, такие спортсменки выступать могут.
У Беатрис аналогичная ситуация – она имеет запредельный уровень тестостерона, но является женщиной. Как и Мбоме, Масилинги пришлось бежать в Токио на дистанции 200 м, где она стала шестой.
Коронная дистанция Нийонсабы – 800 м, но из-за гиперандрогении пришлось перейти на длинные: на 5000 м Франсина отобралась на Олимпиаду и выступила в финале.
Речь о Шиейс Чепкосгей, которая выступала на марафонских дистанциях за Кению. В 2019 году выяснилось, что на самом деле Шийес – мужчина по имени Хиллари Кипротич.