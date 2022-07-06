Самые горячие фото наших пловчих и синхронисток из отпуска

Морские принцессы зарядят вас отличным настроением.

Юлия Ефимова

Этой весной Юля отдыхала на Гавайях и не забывала делиться красочными снимками.

Варвара Субботина

Синхронистка Варвара Субботина в качестве места отдыха выбрала Египет.

Дарья С. Устинова

В сборной России две пловчихи по имени Дарья Устинова: Дарья Сергеевна делилась солнечными фото из Кабардинки…

Дарья К. Устинова

…как и Дарья Константиновна.

Анна Егорова

На фоне бассейна можно позировать не только в отпуске, но и пока тренируешься.

Розалия Насретдинова

Красивый вид и красивая спортсменка – шикарное комбо.

Светлана Чимрова

Чемпионка Европы Светлана Чимрова делится воспоминаниями об отпуске даже в соревновательном сезоне.

Дарина Валитова

Пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию делится с подписчиками кадрами отдыха на сапах.