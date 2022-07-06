Морские принцессы зарядят вас отличным настроением.
Этой весной Юля отдыхала на Гавайях и не забывала делиться красочными снимками.
Синхронистка Варвара Субботина в качестве места отдыха выбрала Египет.
В сборной России две пловчихи по имени Дарья Устинова: Дарья Сергеевна делилась солнечными фото из Кабардинки…
…как и Дарья Константиновна.
На фоне бассейна можно позировать не только в отпуске, но и пока тренируешься.
Красивый вид и красивая спортсменка – шикарное комбо.
Чемпионка Европы Светлана Чимрова делится воспоминаниями об отпуске даже в соревновательном сезоне.
Пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию делится с подписчиками кадрами отдыха на сапах.