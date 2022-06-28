Самые жаркие снимки наших гимнасток из отпуска

Красотки-чемпионки делятся летними вайбами в своих соцсетях.

Каролина Севастьянова

Олимпийская чемпионка — 2012 радует подписчиков кадрами из Монако.

Лето в Монте-Карло только способствует ярким нарядам.

Евгения Леванова

Пятикратная чемпионка мира нашла настоящее лето прямо в Москве.

Яна Кудрявцева

13-кратная чемпионка мира вместе с мужем и детьми отдыхала в этом году в ОАЭ и делилась снимками из Абу-Даби.

Ульяна Донскова

Олимпийская чемпионка Лондона тоже выбрала ОАЭ в качестве места отпуска.

Анастасия Близнюк

В будущем Близнюк может уехать на работу в сборную Китая, а пока делится прекрасными снимками с выходов в свет.

Анастасия Татарева

Олимпийская чемпионка Рио-2016 греется на сочинском солнышке.

Мария Толкачёва

Ещё одна спортсменка из «золотой» команды Рио-2016 отправилась в Петербург.

Дарья Нагорная (Спиридонова)

Серебряный призер Игр в Рио на несколько дней выбралась к Средиземному морю в Белек, чтобы зарядиться летним настроением.