Магнус Карлсен в этом рейтинге лишь на третьем месте.
Кто самый богатый шахматист планеты? Ответить на этот вопрос точно можно, лишь заглянув в банковские счета чемпионов. Но издание The Chess Journal дало оценку, которая кажется объективной.
Последний на данный момент обладатель шахматной короны из России, 14-й чемпион мира по шахматам. С 2015 года постоянно живёт во Франции.
Единственная женщина в списке. Лучшая шахматистка всех времён сколотила себе приличное состояние. У представительницы знаменитого венгерского семейства есть даже именной шахматный фонд.
Один из самых известных гроссмейстеров молодого поколения. Француз прилично зарабатывает и на призовых, и на собственном YouTube-канале.
Настоящая звезда YouTube и самый известный шахматный блогер. Некоторые издания утверждают, что его состояние составляет более $ 50 млн, но сам Накамура признавался, что не столь богат.
Один из лучших игроков мирового рейтинга, лучший шахматист США. Неплохо подзаработал, даже проиграв матч на первенство мира в 2018 году.
15-й чемпион мира по шахматам, отобравший титул у Крамника. Родился в богатой семье. В настоящий момент планирует стать вице-президентом ФИДЕ в команде Дворковича.
4. Азербайджанский шахматист зарабатывает на шахматах (призовые, шахматная академия), а также занимается бизнесом.
Действующий чемпион мира собирает сливки призовых со всех турниров, а также зарабатывает на спонсорских контрактах и шахматном бизнесе. Одна из известнейших в мире шахматных платформ — его детище.
Почти два десятка лет был на вершине шахматного Олимпа или совсем рядом с ней. Занимался также бизнесом и большой политикой. В настоящий момент признан иностранным агентом в России.
Карпов – один из наиболее успешных и влиятельных шахматистов мира. Источники сообщают, что чемпион мог приумножить своё состояние, занимаясь газовым бизнесом. Депутат Госдумы РФ.