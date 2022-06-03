Салон красоты, производство муки, инвестиционная компания и другие способы хорошо зарабатывать после завершения карьеры.
Не всем повезло стать российскими футболистами и за пару лет заработать себе на безбедную старость. Представителям олимпийских видов спорта после завершения карьеры порой приходится строить бизнес.
У гандболистки Владлены Бобровниковой и её мужа Федерико в Ростове-на-Дону есть джелатерия MaMMa Mia da Federico. В создание бизнеса Владлена вложила премию, полученную за золото Олимпиады-2016.
Гандболистка Анна Сень часть премиальных за Олимпиаду-2016 потратила на открытие салона красоты Be happy. Уже несколько лет она успешно совмещает бизнес и профессиональный спорт.
Гимнастка Ляйсан Утяшева с мужем Павлом Волей создала информационно-образовательный проект «Сила Воли». Также Ляйсан – продюсер, автор и участница танцевальных спектаклей Bolero и Carmen P.S.
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский с женой Марией выпускают одежду и купальники для гимнастов Belyavskiy Wear. В его форме сборная России завоевала золото ЧМ-2019.
Призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Дарья Нагорная (Спиридонова) после завершения спортивной карьеры открыла салон красоты «Микки студио» в Москве.
А её муж – олимпийский чемпион Никита Нагорный – занимается производством спортивных снарядов. Также он открыл школу гимнастики.
Призёр Олимпиады гимнастка-художница Дарья Дмитриева выпускает спортивную одежду и занимается организацией торжественных мероприятий – у неё есть свадебное агентство Couture events.
Бронзовый призёр Олимпиады-2004 волейболист Павел Абрамов ещё во время карьеры создал предприятие «Чёрный хлеб», занимающееся производством органических продуктов: крупы, муки, зерна и отрубей.
Волейболист Павел Шишкин, закончив со спортом, стал успешным бизнесменом. Он владеет инвестиционной компанией Tactics Group, столовыми Smart Food и салонами по наращиванию волос Hair Shop.