Елену Вяльбе, Станислава Позднякова, Алишера Усманова и многих других просто вынудили покинуть свои посты.
В связи с санкциями международные спортивные организации не только не допускают россиян до соревнований, но и отстраняют от руководящих должностей представителей нашей страны.
На днях президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова отстранили от должности руководителя Европейской конфедерации фехтования, которую он возглавлял с 2016 года.
«Вы же понимаете, что это бессмысленно. Не путайте это истерическое решение с историческим», – прокомментировал ситуацию четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию.
Свою деятельность в качестве президента Международной федерации фехтования приостановил и известный бизнесмен Алишер Усманов. Он возглавлял FIE с 2008 года.
Главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе не переизбрали в совет FIS. А ведь именно она в 2021 году стала первой женщиной, избранной в совет организации по итогам голосования делегатов.
Международная федерация тяжёлой атлетики отстранила от выборов на пост президента организации Максима Агапитова, который ранее занимал должность в исполкоме федерации.
Временно сложил полномочия президента Европейского союза настольного тенниса Игорь Левитин. Россиянин был избран на этот пост в 2020 году.
Пост президента Европейского союза дзюдо покинул Сергей Соловейчук. Он возглавлял организацию с 2007 года.
А международная федерация дзюдо лишила президента России Владимира Путина звания почётного президента и посла организации. Также IJF отстранила от должности в исполкоме Аркадия Ротенберга.
Международная федерация парусного спорта временно исключила из совета единственного российского представителя Татьяну Ермакову. Для этого даже изменили две статьи устава организации.